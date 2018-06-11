Мей назвала умову для повернення Росії до "Великої вісімки"
Російська Федерація не буде запрошена знову приєднатися до групи найбільш впливових держав світу, доки вона не припинить втручатися у справи інших країн.
Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, передає Reuters.
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"Була вагома причина, чому G8 стала G7", – сказала Мей
Британська політик нагадала, що Росію усунули з міжнародного клубу через незаконну анексію Криму.
Будь-які розмови про те, може чи не може Росія повернутися за стіл переговорів не можуть проводитися доти, доки вона не змінить своєї поведінки,
– наголосила прем'єрка Великобританії.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього.