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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Мей назвала умову для повернення Росії до "Великої вісімки"

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Мей заявила, що РФ не повернуть у "Велику вісімку" поки вона не змінить свою поведінку
Мей заявила, що РФ не повернуть у "Велику вісімку" поки вона не змінить свою поведінку / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація не буде запрошена знову приєднатися до групи найбільш впливових держав світу, доки вона не припинить втручатися у справи інших країн.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, передає Reuters.

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"Була вагома причина, чому G8 стала G7", – сказала Мей

Британська політик нагадала, що Росію усунули з міжнародного клубу через незаконну анексію Криму.

Будь-які розмови про те, може чи не може Росія повернутися за стіл переговорів не можуть проводитися доти, доки вона не змінить своєї поведінки,
– наголосила прем'єрка Великобританії.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього.

Теги: Новини політики Новини Росії Тереза Мей Велика сімка Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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