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Путін прокоментував ймовірність повернення Росії до G8

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Путін прокоментував ймовірність повернення Росії до G8
Путін прокоментував ймовірність повернення Росії до G8 / Sobaka.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна не виходила зі складу "Великої вісімки" (G8) і буде рада бачити держав-учасниць об'єднання у Москві.

Про це Путін заявив на прес-конференції в Китаї, повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього.

Що стосується повернення Росії в "сімку", "вісімку", ми з неї не виходили. Колеги свого часу відмовилися приїжджати в Росію з відомих міркувань. Будь ласка, ми будемо раді всіх там бачити, у нас у Москві,
– сказав Путін.

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Президент Росії зазначив, що розбіжності в ході переговорного процесу в межах G7 характерні для об'єднань держав.

"Що стосується різних складнощів у ході переговорного процесу в межах "сімки", мені треба ще з цим познайомитися, я там у деталях нічого не знаю. Безумовно, це теж становить інтерес, це найбільші економіки світу. Ми бачимо, що там є і внутрішні проблеми, ну чого не буває?", – сказав Путін.

До слова, лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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