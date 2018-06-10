Путин прокомментировал вероятность возвращения России в G8

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не выходила из состава "Большой восьмерки" (G8) и будет рада видеть государств-участниц объединения в Москве.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Китае, сообщает "РИА Новости".

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого.

Что касается возвращения России в "семерку", "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию из известных соображений. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве,

– сказал Путин.

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Президент России отметил, что разногласия в ходе переговорного процесса в рамках G7 характерны для объединений государств.

"Что касается различных сложностей в ходе переговорного процесса в рамках "семерки", мне надо еще с этим познакомиться, я там в деталях ничего не знаю. Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики мира. Мы видим, что там есть и внутренние проблемы, ну чего не бывает?", – сказал Путин.

К слову, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и произнесли поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.