12:06
10 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 13°C
  • понедельник
    29°C 15°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Путин прокомментировал вероятность возвращения России в G8

124 Читати новину українською
Путин прокомментировал вероятность возвращения России в G8
Путин прокомментировал вероятность возвращения России в G8 / Sobaka.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не выходила из состава "Большой восьмерки" (G8) и будет рада видеть государств-участниц объединения в Москве.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Китае, сообщает "РИА Новости".

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого.

Что касается возвращения России в "семерку", "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию из известных соображений. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве,
– сказал Путин.

Читайте также: Лавров сделал самоуверенное заявление о России и G8

Президент России отметил, что разногласия в ходе переговорного процесса в рамках G7 характерны для объединений государств.

"Что касается различных сложностей в ходе переговорного процесса в рамках "семерки", мне надо еще с этим познакомиться, я там в деталях ничего не знаю. Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики мира. Мы видим, что там есть и внутренние проблемы, ну чего не бывает?", – сказал Путин.

К слову, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и произнесли поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Теги: Новости политики большая семерка Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
сегодня, 08:40 Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
Семен Кабакаєв 1267
Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
9 июня, 21:59 Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
Блог Медіа 5984
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
9 июня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 811
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
9 июня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 401
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
9 июня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 2576
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук