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Лавров сделал самоуверенное заявление о России и G8

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Лавров заявил, что Россия никогда не просилась в G8
Лавров заявил, что Россия никогда не просилась в G8 / Фото из свободных сетей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна никогда не просилась обратно в "Большую восьмерку" (G8) после принятия решения о ее исключении из состава организации.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступило против этого.

Читайте также: В США жестко раскритиковали Трампа после предложения вернуть Россию в G8

Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в "восьмерке" больше не участвовали и вернулись в свой формат "семерки", мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах. И особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы,
– подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД отметил, что "в рамках G20 уже ультиматумами не обойдешься". Он также назвал группу 20 механизмом достижения консенсуса и наиболее перспективным форматом многосторонней дипломатии.

Теги: Новости России Новости политики G20 большая семерка Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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