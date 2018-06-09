В США жестко раскритиковали Трампа после предложения вернуть Россию к G8
Сенатор Джон Маккейн раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав "Большой восьмерки".
Об этом сообщается на сайте сенатора.
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"Трамп по непонятным причинам проявил в отношении наших противников почет и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников", - заявил Маккейн.
По его мнению, действия Трампа могут привести к "уменьшению лидерства США в мире".
Напомним, в пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была изъята оттуда за аннексию Крыма.
Источник: 24 канал
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