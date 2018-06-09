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В США жестко раскритиковали Трампа после предложения вернуть Россию к G8

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / фото з відкритих джерел

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав "Большой восьмерки".

Об этом сообщается на сайте сенатора.

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"Трамп по непонятным причинам проявил в отношении наших противников почет и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников", - заявил Маккейн.

По его мнению, действия Трампа могут привести к "уменьшению лидерства США в мире".

Напомним, в пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была изъята оттуда за аннексию Крыма.

Теги: большая семерка Дональд Трамп Джон Маккейн Новости США Новости политики
Источник: 24 канал
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