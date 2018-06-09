У США жорстко розкритикували Трампа після пропозиції повернути Росію до G8
Сенатор Джон Маккейн розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію до складу "Великої вісімки".
Про це повідомляється на сайті сенатора.
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"Трамп з незрозумілих причин проявив щодо наших супротивників шану і повагу, які потрібно приберегти для наших найближчих союзників", – заявив Маккейн.
На його думку, дії Трампа можуть призвести до "зменшення лідерства США у світі".
Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.
Джерело: 24 Канал
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