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У США жорстко розкритикували Трампа після пропозиції повернути Росію до G8

145 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / фото з відкритих джерел

Сенатор Джон Маккейн розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію до складу "Великої вісімки".

Про це повідомляється на сайті сенатора.

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"Трамп з незрозумілих причин проявив щодо наших супротивників шану і повагу, які потрібно приберегти для наших найближчих союзників",  заявив Маккейн.

На його думку, дії Трампа можуть призвести до "зменшення лідерства США у світі".

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.

Теги: Новини політики Новини США Джон Маккейн Дональд Трамп Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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