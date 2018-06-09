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Лавров зробив самовпевнену заяву про Росію і G8

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Лавров заявив, що Росія ніколи не просилась до G8
Лавров заявив, що Росія ніколи не просилась до G8 / Фото з вільних мереж

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країна ніколи не просилася назад до "Великої вісімки" (G8) після схвалення рішення про її виключення зі складу організації.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього.

Читайте також: У США жорстко розкритикували Трампа після пропозиції повернути Росію до G8

Коли було схвалено рішення про те, щоб наші західні партнери у "вісімці" більше не брали участь і повернулися у свій формат "сімки", ми це сприйняли як їх рішення і прекрасно працюємо в інших форматах. І особливо у "двадцятці", де поділяють наші підходи,
– наголосив Лавров.

Глава російського МЗС зазначив, що "в рамках G20 вже ультиматумами не обійдешся". Він також назвав групу 20 механізмом досягнення консенсусу і найбільш перспективним форматом багатосторонньої дипломатії.

Теги: Новини політики Новини Росії Сергій Лавров Велика сімка G20
Джерело: 24 Канал
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