Мэй назвала условие для возвращения России в "Большую восьмерку"

Российская Федерация не будет приглашена снова присоединиться к группе наиболее влиятельных государств мира, пока она не прекратит вмешиваться в дела других стран.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

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"Была веская причина, почему G8 стала G7", – сказала Мэй



Британский политик напомнила, что Россию отстранили от международного клуба из-за незаконной аннексии Крыма.

Любые разговоры о том, может или не может Россия вернуться за стол переговоров не могут проводиться до тех пор, пока она не изменит своего поведения,

– отметила премьер Великобритании.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого.