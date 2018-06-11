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Мэй назвала условие для возвращения России в "Большую восьмерку"

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Мэй заявила, что РФ не вернут в "Большую восьмерку" пока она не изменит свое поведение
Мэй заявила, что РФ не вернут в "Большую восьмерку" пока она не изменит свое поведение / Фото из открытых источников

Российская Федерация не будет приглашена снова присоединиться к группе наиболее влиятельных государств мира, пока она не прекратит вмешиваться в дела других стран.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

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"Была веская причина, почему G8 стала G7", – сказала Мэй

Британский политик напомнила, что Россию отстранили от международного клуба из-за незаконной аннексии Крыма.

Любые разговоры о том, может или не может Россия вернуться за стол переговоров не могут проводиться до тех пор, пока она не изменит своего поведения,
– отметила премьер Великобритании.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого.

Теги: Новости политики Аннексия Крыма большая семерка Новости России Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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