Як розповів ведучий 24 Каналу Фарід Шарафмал, росіяни розганяють цю історію для внутрішнього споживача. Середньостатистичне "насєлєнія" Росії має побачити, що буцімто їхні силовики працюють і ні про що не забувають.

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Очевидно, що він – не перший і не останній, щодо кого російські суди будуть вигадувати різні абсурдні "вироки".

Впевнений, що я не перший і не останній у списку людей, яких там заочно "засудили" до семи років колонії. Я глянув на список, який вони опублікували. Там дуже багато цікавих людей. Заочно росіяни можуть писати все що завгодно. А нам своє робить. І працювати далі заради перемоги,

– наголосив Фарід.

Усі російські військові мають бути засуджені

Як розповів Фарід, немає сенсу коментувати так звані "вироки" російських судів. Усім відомо, що в Росії відбувається судилище. Там немає жодної поваги до прав людини, поваги до закону тощо. Є просто диктатор, його ідеологія та ті, хто обслуговує режим.

Варто розуміти, що з часом свої вироки мають отримати усі російські окупанти, які брали участь у війні проти України, та особи, які підтримували цю агресію.

На що хочеться звернути увагу. Усі російські військові; цивільні, які підтримують вторгнення Росії на територію нашої країни; їхні судді; а особливо пропагандисти повинні бути засуджені,

– підкреслив Фарід.

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