Как рассказал ведущий 24 Канала Фарид Шарафмал, россияне разгоняют эту историю для внутреннего потребителя. Среднестатистическое "население" России должно увидеть, что якобы их силовики работают и ни о чем не забывают.

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Очевидно, что он – не первый и не последний, в отношении кого российские суды будут придумывать различные абсурдные "приговоры".

Уверен, что я не первый и не последний в списке людей, которых там заочно "приговорили" к семи годам колонии. Я взглянул на список, который они опубликовали. Там очень много интересных людей. Заочно россияне могут писать все что угодно. А нам свое делает. И работать дальше ради победы,

– подчеркнул Фарид.

Все российские военные должны быть осуждены

Как рассказал Фарид, нет смысла комментировать так называемые "приговоры" российских судов. Всем известно, что в России – судилище. Там нет никакого уважения к правам человека, уважения к закону и т.п. Есть просто диктатор, его идеология и те, кто обслуживает режим.

Стоит понимать, что со временем свои приговоры должны получить все российские оккупанты, которые участвовали в войне против Украины, и лица, которые поддерживали эту агрессию.

На что хочется обратить внимание. Все российские военные; гражданские, которые поддерживают вторжение России на территорию нашей страны; их судьи; а особенно пропагандисты должны быть осуждены,

– подчеркнул Фарид.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору 24 Канала на Volkswagen Caddy для 24 бригады. Они сдерживают врага вблизи Часового Яра Донецкой области.