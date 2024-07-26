В'ячеслав Зінченко в коментарі ЗМІ заявив, що "нічого не робив" з Іриною Фаріон. Підозрюваний наголосив, що нікого не вбивав, і своєї провини не визнає.

Я нічого не робив. Ні з Іриною Фаріон – нічого я не робив. Це не я все,

– заявив підозрюваний.