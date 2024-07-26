Зінченко дав коментар журналістам "РБК-Україна". Відео з його заявами журналісти опублікували у мережі.
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Що заявив Зінченко в коментарі ЗМІ
Питання про мету поїздки до Львова підозрюваний В'ячеслав Зінченко назвав "нудятиною" та відмовився сказати про своє ставлення до мовознавиці Ірини Фаріон.
Підозрюваний відмовлявся відповідати на більшість запитань й вимагав "цікавих запитань", тому журналісти поцікавилися, яку літературу полюбляє Зінченко.
З психології люблю. Ось дуже подобається психогенетика особливо. Ну, там, версії про поведінку людини. З останнього, що я читав, це Роберт Лорн,
– розповів Зінченко.
В'ячеслав Зінченко в коментарі ЗМІ заявив, що "нічого не робив" з Іриною Фаріон. Підозрюваний наголосив, що нікого не вбивав, і своєї провини не визнає.
Я нічого не робив. Ні з Іриною Фаріон – нічого я не робив. Це не я все,
– заявив підозрюваний.