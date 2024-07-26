Затриманий – 18-річний мешканець Дніпра. Глава МВС Ігор Клименко розповів, що операція його затримання виявилась непростою.

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Підозрюваному обрали запобіжний захід

Галицький районний суд Львова 26 липня відправив під варту на два місяці без права внесення застави 18-річного дніпрянина В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві політикині Ірини Фаріон.

Відомо, що підозрюваний у вбивстві Фаріон перебуватиме під вартою у Львові. Водночас адвокат Ігор Сулима просив суд обрати інший запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Сторона захисту аргументувала це тим, що кількість доказів, яка свідчить про причетність 18-річного хлопця до злочину, недостатня.

Однак суд задовольнив клопотання прокурора. Тепер В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою протягом 60 днів. За наслідками судового засідання клопотання задоволено у повному обсязі.

Варто зауважити, що під час судового засідання відмовився давати свідчення. Його позицію висловлював виключно адвокат. Ба більше, Ігор Сулима після оголошення запобіжного заходу Зінченку заявив, що планує подавати апеляцію.

Що відомо про затримання Зінченка

Глава МВС Ігор Клименко раніше розповів, що є достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме затриманий 18-річний мешканець Дніпра стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон. Він під час підготовки до вбивства орендував щонайменше три квартири у Львові.

Раніше Клименко повідомив деталі про його затримання. Під час пошуку стрільця було ретельно перевірено маршрут його відходу. Загалом команда оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб та співробітників Служби безпеки України витратила 139 годин для пошуку ймовірного вбивці.

Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу,

– додав міністр.

Зрештою підозрюваного вдалося вистежити та встановити його особу. Наразі слідство схиляється до думки, що він є виконавцем.