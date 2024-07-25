Глава МВС Ігор Клименко повідомив деталі про його затримання. Він розповів, що під час пошуку стрільця перевірили детально маршрут його відходу та обшукали близько 100 гектарів лісу.

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Перевірили кожен куточок по маршруту стрільця

Клименко написав, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Він також розповів про 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу,

– зазначив міністр.

Врешті-решт підозрюваного вдалося вистежили та встановити особу.

Фігуранту справи 18 років. Він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зараз затриманий в руках поліції. Робота над встановленням деталей триває. Правоохоронці схиляються до думки, що стрілець – виконавець.