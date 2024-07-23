До списку топонімів, які потребують перейменування додали 3 об'єкти. Це вулиці Космонавтів у Винниках і Брюховичах, та вулиця Василя Дідушка у Львові.

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Перейменування вулиць у Львові

Під час пленарного засідання Львівської міської ради депутати запропонували перейменувати одну з вулиць міста на честь Ірини Фаріон. Яка саме це буде вулиця – вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці.

Під час зустрічі з колегами з обласної комісії з перейменування нам повідомили, що вони пропонують для найменування ще кілька вулиць. І ми їх додаємо до переліку рекомендованих до перейменування у Львівській громаді. Сьогодні це питання розглядали на відповідній комісії та на депутатських профільних комісіях. Це вулиці Космонавтів у Брюховичах та Винниках. У Львові це вулиця Василя Дідушка,

– зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Загалом, за останній час у Львівській громаді деколонізували 64 вулиці.

У міськраді додали, що у разі перейменувань вулиць громадянам не потрібно змінювати документи. Це потрібно зробити лише підприємцям – однак важливо, що для них ця процедура безкоштовна.