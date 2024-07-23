В список топонимов, требующих переименования добавили 3 улицы. Это улицы Космонавтов в Винниках и Брюховичах, и улица Василия Дидушко во Львове.

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Переименование улиц во Львове

Во время пленарного заседания Львовского городского совета депутаты предложили переименовать одну из улиц города в честь Ирины Фарион. Какая именно это будет улица – будут решать вместе с семьей языковеда.

Во время встречи с коллегами из областной комиссии по переименованию нам сообщили, что они предлагают для наименования еще несколько улиц. И мы их добавляем в перечень рекомендованных к переименованию во Львовской общине. Сегодня этот вопрос рассматривали на соответствующей комиссии и на депутатских профильных комиссиях. Это улицы Космонавтов в Брюховичах и Винниках. Во Львове это улица Василия Дидушко,

– отметил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В общем, за последнее время во Львовской общине деколонизировали 64 улицы.

В горсовете добавили, что в случае переименований улиц гражданам не нужно менять документы. Это нужно сделать только предпринимателям – однако важно, что для них эта процедура бесплатная.