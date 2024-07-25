Глава МВД Игорь Клименко сообщил детали о его задержании. Он рассказал, что во время поиска стрелка проверили подробно маршрут его отхода и обыскали около 100 гектаров леса.

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Проверили каждый уголок по маршруту стрелка

Клименко написал, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. Он также рассказал о 139 часах непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины.

Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 гектаров леса,

– отметил министр.

В конце концов подозреваемого удалось выследили и установить личность.

Фигуранту дела 18 лет. Он житель Днепра. Во время подготовки к преступлению арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Сейчас задержанный в руках полиции. Работа над установлением деталей продолжается. Правоохранители склоняются к мнению, что стрелок – исполнитель.