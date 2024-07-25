У ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що він часто змінював маршрути, одяг та навіть орендував три квартири у Львові.

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Як ймовірний вбивця готувався до злочину

Ми відслідкували його розвідку, його рух, пересування. Ми відслідкували, як він переодягався, яким чином змінював походку, яким чином змінював маршрути пересування. Змінював як мінімум три рази місця проживання,

– розповів Клименко.

Як зазначив голова МВС, підозрюваний робив все дуже приховано. Правоохоронцям навіть відомо, який транспорт використовував хлопець. Вже зібрана повністю доказова база для оголошення підозри.

Ігор Клименко також додав, що ймовірний вбивця придбав панаму ще у травні 2024 року – як і весь інший одяг. Тобто він готувався до вбивства Фаріон принаймні два місяці. Також слідство припускає, що він міг готуватися й до інших злочинів, проте це покажуть подальші дії.