Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал "Ми – Україна". Він зазначив, що такі заяви не входять до компетенції спецпосланця.

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Прпозиція, на яку Україна не піде

Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода між Україною та Росією не може містити питання про визнання російськими окупованих територій.

"Для нас це червоні лінії – визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими. Ці представники (спеціальний посланець президента США Стів Віткофф - ред.) обговорюють питання поза своєю компетенцією", – заявив Зеленський.