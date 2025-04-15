Таку думку в етері 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, пояснивши, що адміністрація Дональда Трампа лише хоче досягнути швидких результатів, проте не робить реально потрібних кроків для цього.

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Як можна досягнути швидких результатів у переговорах

Дональд Трамп заявив, що через бездіяльність Джо Байдена, Володимири Зеленського та амбіції Владіміра Путіна, тепер є країна, яка "втратила 25% території і має мільйони загиблих", натякаючи на Україну. Однак цікаво, що насправді Росія окупувала близько 18,5% українських земель.

Крім того, посланник Трампа Стів Віткофф, який нещодавно побував у Росії, зазначив, що мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання "п'яти областей". Однак це ще не є приводом для паніки.

Звісно, за нас нічого не вирішать. Це питання переговорів. Не має варіанту, за якого ти щось віддаєш Росії – і на тому все зупиняється. Росія ставила інші цілі у війні, яких не досягнула і не досягне, а тому їй завжди буде недостатньо поступок,

– зауважив Михайло Подоляк.

Якщо дозволити Росії залишити окуповані території за собою, вона продовжить ставити нереалістичні вимоги щодо чисельності армії, НАТО, влади, нових "референдумів" в інших областях, які вважатиме "своїми" за мовною ознакою тощо.

""Хотілки" Путіна ніколи не закінчаться, тому й поступки не мають сенсу. Але, знову ж, не треба, що думати, що вже визначені позиції щодо фіналу війни. Трампу, звісно, хочеться отримати швидкі результати, але їх можна досягнути лише у двох випадках", – наголосив радник голови ОП.

За словами Подоляка, мовиться про:

серйозніший рівень економічного тиску на Росію, аби в неї не було фінансів для продовження війни;

серйозніший рівень збройної підтримки України у будь-якому форматі.

Лише ці два інструменти справді можуть запрацювати. Усе інше – не про кінець війни та не про домінантну роль Сполучених Штатів на міжнародній арені. Додамо, що днями Дональд Трамп наголосив, що вже скоро очікує на "дуже гарні пропозиції" щодо врегулювання війни. За його словами, США розв'яжуть "проблему" України та Росії.