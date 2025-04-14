Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу.

До теми Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший, – Трамп розкритикував Зеленського

Що сказав Байден про удар по Сумах і дедлайн для Путіна

Дональд Трамп підтвердив, що він встановив дедлайн Путіну щодо припинення вогню в Україні. Водночас на питання прокоментувати його попередні слова щодо "помилкового удару по Сумах" президент США знову заговорив про те, що "війна не мала б початися" і почав критикувати Байдена та Зеленського.

Помилка була в тому, що допустили війну. Якби Байден був компетентним і Зеленський теж, а я не впевнений, що він є. У нас була складна зустріч з цим хлопцем. Він просто продовжував просити все більше і більше. Цю війну ніколи не можна було допустити,

– сказав Трамп.

З усім тим президент США сказав, що "цю війну не можна було допустити", а Байден мав її зупинити.

"Все, що треба було, знизити ціни на нафту. Якби ви знизили ціни на нафту, Байден тримав ціни високими, бо унеможливив видобуток. Знизивши ціни, війни б не було, але зі мною її б не було взагалі. Це війна Байдена. Я намагаюся її зупинити й думаю, ми впораємось", – заявив Дональд Трамп.

Водночас американський лідер дав зрозуміти, що не вводитиме санкції проти Росії після удару по Сумах.

Я вже запровадив санкції проти Росії. Згадайте "Північний потік". Це я зупинив цей найбільший проєкт. А Байден навпаки схвалив його,

– сказав президент США.

На спробу журналіста знову спитати про заяву Трампа щодо Сум, глава Білого дому передав право голосу іншому кореспондентові.