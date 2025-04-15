Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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До чого помічники закликають Трампа

У виданні зазначають, що група, до складу якої, за словами чиновників, входять державний секретар Марко Рубіо і спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, радять Трампу бути обережним у спілкуванні з Путіним та зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Кремля про територіальні поступки з боку України.

Водночас чиновники зазначають, що Трамп продовжує підтримувати спецпредставника Стіва Віткоффа, який після зустрічі з Путіним стверджує, що глава Кремля хоче укласти мир.

У статті також звернули увагу, що Росія відкинула заклик президента США до припинення вогню і всіляко затягує його зусилля щодо часткового припинення бойових дій, щоб виграти час для просування на фронті та домогтися максимальних поступок на переговорах.

Чому Трамп хоче завершити війну в Україні

У виданні зазначають, що Трамп сподівається завершити війну в Україні, зокрема, і для того, щоб прибрати одну з основних перешкод на шляху до зближення з Кремлем. Попри те, що президент США подекуди виявляв нетерпіння до Путіна, свою погрозу накласти нові санкції на російську нафту він так і не втілив у життя.

У статті наголошують, що навіть ті радники Трампа, які виступають за більш жорсткий підхід до Москви, підтримують його прагнення завершити війну. Втім, удар Росії по Сумах 13 квітня, внаслідок якої загинули понад тридцяти людей й десятки дістали поранення, лише підкреслила внутрішні розбіжності серед старших радників Трампа.