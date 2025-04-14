Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу.

Цікаво Трамп своїми діями лише продовжує війну в Україні, – The Telegraph

Що сказав Трамп про врегулювання війни в Україні

Американський лідер заявив, що незабаром очікує "дуже гарні пропозиції" щодо врегулювання війни в Україні.

Ми розв'яжемо проблему України та Росії,

– додав він.

Окрім того, Дональд Трамп казав, що, мовляв, у війні в Україні "винні і Зеленський, і Путін і Байден".

"Байден міг зупинити це. Зеленський міг це зупинити. Путін ніколи не мав цього починати. Усі винні", – сказав президент США.

До слова, Дональд Трамп також розкритикував Володимира Зеленського, сказавши, що президент України постійно просить зброю у Заходу, зокрема ракети. Американський лідер заявив, що "ви не починаєте війну проти когось, хто у 20 разів більший за вас", хоча насправді Україна не починала війну, а це зробила Росія, напавши на меншу державу, сподіваючись захопити її за "2 – 3 тижні".