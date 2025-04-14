Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга.

Интересно Трамп своими действиями только продолжает войну в Украине, – The Telegraph

Что сказал Трамп об урегулировании войны в Украине

Американский лидер заявил, что вскоре ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию войны в Украине.

Мы решим проблему Украины и России,

– добавил он.

Кроме того, Дональд Трамп говорил, что, мол, в войне в Украине "виноваты и Зеленский, и Путин и Байден".

"Байден мог остановить это. Зеленский мог это остановить. Путин никогда не должен был этого начинать. Все виноваты", – сказал президент США.

К слову, Дональд Трамп также раскритиковал Владимира Зеленского, сказав, что президент Украины постоянно просит оружие у Запада, в частности ракеты. Американский лидер заявил, что "вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас", хотя на самом деле Украина не начинала войну, а это сделала Россия, напав на меньшее государство, надеясь захватить ее за "2 – 3 недели".