Путін лишень став сміливішим за часів Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Трамп "дає карти" Путіну

Очікувалося, що до Великодня Білий дім підпише угоду про припинення вогню, проте цього не сталося.

Для Трампа, марнославної людини, яка має слабкість до помпезності та церемоній, символізм такого досягнення був би дійсно дуже витонченим - і, можливо, він сподівався, що це трохи наблизить Нобелівську премію миру, про яку він мріє. Закінчення війни між Росією та Україною таким чином, безсумнівно, стало б великою перемогою президента,

– пишуть журналісти.

Втім, навіть попри повідомлення про домовленість між Вашингтоном і Москвою щодо часткового 30-денного перемир’я, серйозних зрушень у напрямку реальних переговорів так і не відбулося.

Журналісти зазначили, що спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повернувся із зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі, судячи з усього, без особливих результатів.

"Очевидно, що Трамп починає дратуватися через те, що Росія гальмує переговори. Також стає дедалі очевиднішим, що Трамп, схоже, більше стурбований укладенням будь-якої угоди з Путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди або які наслідки вона має для України", – додає видання.

Особливе занепокоєння викликали слова радника Кіта Келлога про можливий розподіл України за аналогією з повоєнним Берліном. Такий сценарій означатиме фактичне визнання окупації чотирьох українських областей.

"Замість того, щоб схилити Путіна до підписання пунктирної лінії угоди про припинення вогню, топ команда Трампа, швидше за все, підштовхне російського президента подивитися, що ще він може з них вичавити. Конфлікт в Україні наразі все ще йде на користь Путіна; він – а не Україна і вже точно не Америка – перебуває в позиції сили", – резюмують журналісти.

Видання зазначає, що у Трампа все ж залишився один козир – можливість запровадження санкцій проти "тіньового флоту" Росії, якщо перемир’я не буде погоджено до кінця місяця.