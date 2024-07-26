Вячеслав Зинченко в комментарии СМИ заявил, что "ничего не делал" с Ириной Фарион. Подозреваемый подчеркнул, что никого не убивал, и своей вины не признает.

Я ничего не делал. Ни с Ириной Фарион – ничего я не делал. Это не я все,

– заявил подозреваемый.