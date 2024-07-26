Зинченко дал комментарий журналистам "РБК-Украина". Видео с его заявлениями журналисты опубликовали в сети.
Вопрос о цели поездки во Львов подозреваемый Вячеслав Зинченко назвал "нудятиной" и отказался сказать о своем отношении к языковеду Ирине Фарион.
Подозреваемый отказывался отвечать на большинство вопросов и требовал "интересных вопросов", поэтому журналисты поинтересовались, какую литературу любит Зинченко.
Из психологии люблю. Вот очень нравится психогенетика особенно. Ну, там, версии о поведении человека. Из последнего, что я читал, это Роберт Лорн,
– рассказал Зинченко.
Вячеслав Зинченко в комментарии СМИ заявил, что "ничего не делал" с Ириной Фарион. Подозреваемый подчеркнул, что никого не убивал, и своей вины не признает.
Я ничего не делал. Ни с Ириной Фарион – ничего я не делал. Это не я все,
– заявил подозреваемый.