Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине как можно быстрее, однако ему неважно, на каких условиях это произойдет. В то же время Россия не готова идти на мирные переговоры, ведь понимает, что продвигается на фронте – хоть и страшной ценой жертв.

Журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал, что именно по этой причине и не стоит ждать "быстрого" мира в 2025 году. Более того, президент США сейчас попадает в психологическую ловушку Владимира Путина – об этом и не только читайте далее в материале.

Самый реалистичный сценарий мира

Вы написали у себя в соцсетях, что все, кто требуют от нас мира, игнорируют, что цена нашего мира будет выше цены нашей войны. Вы думаете, что нас склоняют к невыгодному миру?

Мне кажется, что Дональду Трампу и его ближайшему окружению важно закончить войну, но неважно каким образом.

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Более того, он склоняется к интерпретации формулы "мир через силу" и силу он применит к жертве российского вторжения, а не к инициатору российско-украинской войны.

Именно поэтому для Трампа важно отчитаться перед своими избирателями и сторонниками о том, что он якобы смог достичь прекращения войны. А каким образом? Ну, наверное, как для него, так и для его окружения, для его сторонников это вообще второстепенный вопрос.

Интервью с Павлом Казариным на 24 Канале: смотрите видео

Тогда какой сейчас может быть наиболее реалистичный сценарий мира? Может ли Трамп объявить о том, что готов снять санкции против России? Или образовать, возможно, даже новый союз с Россией? Или поставить Украине новые ультиматумы?

Я предполагаю, что Трампу, если у него даже не получится удосужиться добиться мира, нужно объяснение, кто именно препятствует его "мирным усилиям".

Он не хочет ссориться с Москвой, он хочет налаживать отношения с Россией. Поэтому, скорее всего, он будет пытаться обвинить в не достижении мира Украину, которая "не уступает".

Трудно сказать, какие будут его дальнейшие действия. Сейчас видим инструменты давления на нашу страну, например, через приостановления военной помощи, которую профинансировали и заказали на военных заводах Соединенных Штатов еще во времена каденции Джо Байдена.

Вполне вероятно, что мы можем услышать, например, какие-то инициативы, направленные на отмену санкций против российской экономики.

В общем Трамп неоднократно доказывал нам за последние 5 недель, время, когда он находится на посту, что он способен быть действительно непредсказуемым.

Его последние заявления в соцсетях об угрозах протестующим в американских университетах, относительно ближайших соседей Соединенных Штатов Америки, то есть Мексики и Канады, еще раз доказывают этот тезис.

Поэтому если вы спросите меня, чего можно ждать от Трампа, то примерно всего, что мы считали невероятным и невиполнимым еще 2 – 3 месяца назад.

Мы все надеялись, что США применят эту "силу для мира" в отношении России. Однако ситуация выглядит противоположной. Почему Трамп выбрал именно такую тактику?

Существует много предположений, почему Трамп выбрал именно такую модель поведения. Кто-то связывает это с психологическими травмами его предыдущего срока президентства.

Возможно, он связывает именно с украинским вопросом свою первую попытку импичмента, когда он пытался от Украины добиться того, чтобы украинская власть завела дело против сына Байдена.

Из этого ничего не вышло, но, возможно, именно с тех времен у него есть привычка воспринимать Украину как "занозу".

Возможно, он тяготеет еще к тому, чтобы дружить с "сильными" лидерами. Любой диктатор, наверное, в его воображении подпадает под определение сильного лидера.

Возможно, он просто тяготеет к политическим практикам 30-х годов прошлого века, когда мир строился не из ценностей, а из ценников. Мы помним, что именно тогда, в 30-х годах прошлого века, в том числе и американский бизнес строил Советскому Союзу промышленность.

Поэтому трудно сказать, есть ли какой-то один фактор, который толкает Трампа именно к такой модели поведения. По моему мнению, таких факторов есть несколько, все они базируются на его представлении о том, как должен быть устроен мир вокруг.

Психологическая ловушка Путина

В последние дни распространяются видео, где Трамп якобы цитировал Владимира Путина и назвал его гением. Действительно ли Трамп является таким сильным нарциссом, что завидует объему диктатуры Путина? Действительно ли Трамп таким образом равняется на Путина и хочет ему понравиться?

Трамп воспринимает себя, безусловно, как такого "tough guy", то есть сильный парень. Наверное, он так же и хочет признания со стороны других политиков или диктаторов, которых он считает такими же "tough guy".

Трампа действительно очень тянет к любым добрым словам в его адрес. Особенно, когда они звучат со стороны тех людей, на которых бы он хотел быть похожим.

Путин довольно искусно играет на этой особенности Трампа. Он, с момента избрания Трампа на должность, раз за разом говорит ему вещи, которые тот хочет услышать. Мол, что у Трампа "украли победу" во время предыдущих президентских выборов в США, что, если бы был Трамп, то эта война бы никогда не началась.

То есть он фактически ему поддакивает, и Трамп ведется на эту не очень хитрую психологическую ловушку, начинает играть по правилам и сценариям, которые ему предлагают в Москве.

Именно поэтому, действительно, формулу "мир через силу", которую приписывают республиканцам, Трамп начал использовать наоборот – применять силу не к агрессору, а к жертве агрессии. Я думаю, что это не последнее удивление, которое нас ждет в течение следующих месяцев.

Как приостановление военной помощи повлияет на ВСУ

Трамп усиливает давление на Украину, а не на Россию, в частности приостановил военную помощь Украине. Что об этом думают наши военные, ваши собратья? Действительно ли это станет очень болезненным ударом?

Я – сержант в роте ударных БПЛА. Наша рота работает с теми средствами, которые производят в нашей стране. Речь идет об ударных FPV-дронах, разведывательных крыльях. Есть и продукция китайских фабрик – Mavic, Matrice. В этом смысле, например, мое подразделение, возможно, и не почувствует (приостановление военной помощи – 24 Канал).

Однако надо понимать, что Вооруженные Силы – это огромная институция на миллион человек. И некоторые позиции очень критически зависят от американских поставок.

Если американцы не будут поставлять нам ракеты для Patriot, больше никто не сможет поставлять нам ракеты для Patriot. Или какое-то технологическое оборудование вроде радаров для NASAMS и всего остального. Поэтому, безусловно, мы почувствуем, когда начнут заканчиваться те запасы, которые у нас есть.

Однако на сколько их хватит – здесь лучше спрашивать офицеров Генштаба. В то же время я понимаю, что они никогда не дадут честный ответ просто из-за грифа секретности.

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Самый сложный момент от 24 февраля 2022 года

The Telegraph пишет, что Украина за 3 года полномасштабного вторжения стала крепче и даже без США сможет продолжить борьбу. По вашему мнению, какой момент является более тяжелым – ситуация сейчас или 24 февраля 2022 года?

Учитывая реальное соотношение силы и средств, в 2022 году было сложнее. Напомню, что первые организованные и фундаментальные поставки массово начались где-то ближе к маю (2022 года – 24 Канал). Март и апрель мы воевали на тех запасах, которые на тот момент были в распоряжении Вооруженных Сил Украины.

Однако с какой стороны сейчас сложнее?

С одной стороны, Россия 3 года назад не была готова к войне, она не была адаптирована к этой войне. Вы помните, как они шли колоннами без прикрытия, просто маршем на Киев. А сейчас они умеют вести современную войну. Как умеем мы, так умеют и они.

С другой стороны, есть еще один важный фактор – это усталость. Усталость за 3 года от войны, которая накапливается в Вооруженных Силах и в обществе.

Это еще один очень важный показатель, потому что на самом деле это настроение, эта готовность, жертвенность, желание надевать на себя военную форму и присоединиться в ряды защитников – это тот фактор, который очень сильно влияет на боеспособность Вооруженных Сил.

Я думаю, что ни одна война не приобретает популярности со временем, это мировой опыт. И, к сожалению, мы сейчас убеждаемся в этом из-за определенной усталости. Однако если говорить с военной точки зрения, то мне кажется, что три года назад Вооруженным Силам Украины было труднее, чем сейчас.

Может ли Европа защитить себя без США

В Европе резко осознали угрозу, которую может представлять Россия. Президент Еврокомиссии уже представила оборонный план ЕС, также она сказала, что нужно оказывать помощь Украине. Почему именно так резко европейцы решили реагировать? Возможно, они понимают, что Трамп оставил их один на один и сможет ли в таком случае Европа справиться самостоятельно?

Надо понимать, что "зонтик безопасности" над Европой на протяжении многих десятилетий держали именно Соединенные Штаты. Это вообще очень странная ситуация. Если представить, что, например, у вас есть здоровье, вам повезло с генетикой, вы не болеете, – то вы никогда не будете ценить здоровье. А когда вам кто-то посоветует его поберечь, то вы не поймете, к чему вас вообще призывают, если у вас и так все в порядке.

Так же, если кто-то родился в очень богатой семье и никогда не знал цены деньгам. Если такого человека кто-то будет призывать к экономии или просто подумать о будущем – он тоже ничего не поймет, потому что деньги у него всегда были.

В Европе на протяжении последних 30 лет всегда была безопасность. Они никогда не задумывались о ней, не воспринимали факторы безопасности, как такие, стоящие внимания. А все потому, что над европейцами держали "зонтик безопасности" Соединенные Штаты.

Сейчас они вдруг осознают, что этого "зонтика" больше нет и если кто-то начнет гибридную войну, например, Россия против стран Балтии, то, возможно, американских десантников ни в Таллинне, ни в Риге, ни в Вильнюсе никто не увидит.

Теперь проблемы безопасности на континенте Европе придется решать самостоятельно. И это не может их не волновать, потому что они вдруг осознают, что остаются один на один с ядерной державой, которая уже много лет ведет войну против их соседа – Украины. Именно поэтому европейцы пытаются как-то реагировать.

Насколько это будет эффективным – сказать трудно. Ведь наличие денег, заводов по производству оружия еще не означает, что завтра у вас будет это оружие. Я напомню, что когда в 2022 году Соединенные Штаты предоставили Украине более 6 тысяч комплексов Stinger, то они сразу разместили на своих заводах заказ для того, чтобы компенсировать на складах то количество, которое отдали.

Тогда срок контракта на производство 6,5 тысячи Stinger составлял 6 лет – до 2028 года. То есть только комплексы Stinger, которые мы получили, зайдут на склады Соединенных Штатов в 2028 году. Это еще одна иллюстрация того, что у вас могут быть деньги, производство, но это не означает, что уже завтра вы будете иметь необходимое количество оружия.

Все зависит не только от решимости США, европейских стран, но и от того, насколько они знают логистику, масштабирования производства, умеют приоритизировать поставки произведенного оружия, или сначала будут класть их на собственные арсеналы, или все-таки предоставлять Украине. Это мы увидим позже.

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Хватит ли оружия, которое может предоставить Украине Европа?

Если мы говорим о пакете помощи на 1,5 миллиарда фунтов, то мне кажется, что это тот пакет, который анонсировали еще в октябре 2024 года. То есть он не новый. Это важно понимать.

С одной стороны, мы видим, что Европа осознает риски, понимает, что США не могут гарантировать своим союзникам безопасность, что они способны договариваться с диктаторами и давить на своих друзей. Поэтому сейчас Европа пытается заполнить этот вакуум лидерства на континенте.

Возможно, мы действительно увидим какие-то решительные шаги Фридриха Мерца (новый канцлер Германии – 24 Канал). Очень хочется, чтобы Украине нашлось место в новой формуле безопасности, которую будет разрабатывать коллективный Брюссель.

Соединенные Штаты во времена президентства Дональда Трампа оказались настолько стремительным геймченджером, что сейчас ты даже не можешь представить, как будет выглядеть мир через полгода.

Я напомню, что Дональд Трамп на своем посту всего 5 недель, но эти 5 недель настолько изменили мир.

План Макрона по перемирию на месяц

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил свой план перемирия на один месяц в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре. Он его представил как совместный план с Великобританией, но британский премьер опроверг такое заявление. Реалистичен ли план Макрона и поддерживаете ли вы его?

Неважно, поддерживаю ли я этот план. Россия не будет поддерживать никаких мирных переговоров. Когда Соединенные Штаты пытались о чем-то договариваться, говорить о какой-то формуле мира, – то россияне говорили, что готовы ввести переговоры без режима прекращения огня.

В Кремле считают, что время играет в их пользу, что они военным путем, пусть и ценой огромных жертв, но все-таки могут продвигаться вперед. Так зачем им ставить армию на паузу, если она каждый день хоть понемногу, но ползет на запад?

Если Россия давала такой ответ Вашингтону, то вряд ли скажет что-то другое Лондону или Парижу, учитывая то, что за ними не стоят широкие плечи американской военной машины. Поэтому я бы не рассчитывал на установление быстрого мира или какого-то другого в 2025 году.

Как тогда стоит строить коммуникацию с США? Ведь европейские лидеры все равно заявляют о необходимости строить мосты с Америкой, чтобы вместе выдвигать условия мира. Действительно ли США могут предоставить нам реальные гарантии безопасности? Возможно, они есть в соглашении о редкоземельных металлах или на это даже не стоит надеяться?

Дональд Трамп неоднократно говорил, что единственные гарантии безопасности, которые он готов кому-то предоставлять, – это экономические отношения с той или иной страной. Мол, присутствие американского бизнеса будет защищать эту страну просто самим фактом присутствия американских денег граждан на определенных территориях. Но на самом деле мы понимаем, что это отнюдь не является гарантиями безопасности.

Мы можем вернуться к соглашению по украинским недрам, Украина даже может его подписать, но я не считаю его чем-то таким, что может приблизить мир.

Это соглашение может приблизить еще один триумфальный твит Дональда Трампа в своей соцсети для своих сторонников, мол, Джо Байден раздавал деньги, а я наоборот их возвращаю. Неважно, насколько это далеко от реальности, потому что Дональд Трамп – это человек, живущий в своей реальности и не очень обращает внимание на то, что происходит вокруг.

Поэтому я не уверен, что даже если бы официальный Киев абсолютно послушно вел себя так, как хочет действующая администрация в Вашингтоне, – что это бы приближало окончание войны.

Особенно на условиях, которые являются приемлемыми для Украины. Потому что для того, чтобы условия были приемлемыми для украинской стороны, – надо давить на Москву, а не на Украину. Действующий американский президент не хочет этого делать.