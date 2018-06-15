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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В отечественном МИД отреагировали на слова Трампа о "российском Крыме"

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Пресс-секретарь МИД заявила, что не комментирует сплетни
Пресс-секретарь МИД заявила, что не комментирует сплетни / radiosvoboda.org

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что не собирается комментировать слухи. Так она высказалась о скандальных словах президента США Дональда Трампа о "российском Крыме", которые он якобы сказал на встрече G7.

О сказала Беца во время брифинга, передает УНН.

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Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Насколько мне известно, даже Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация у них отсутствует,
– подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 на ужине о том, что Крым является "российским", потому что все, кто живет на полуострове, говорят на русском языке.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что ей ничего не известно о возможных скандальных словах касательно Крыма президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" в Канаде.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма МИД Украины Дональд Трамп Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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