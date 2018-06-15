Порошенко подписал закон о "Дипломатической службе"

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном подписании Закона Украины "О дипломатической службе".

Глава государства подписал Закон "О дипломатической службе". Торжественное мероприятие утверждения нового закона состоялось под стенами украинского МИД. В своем выступлении Порошенко отметил, что новый закон должен предоставить необходимую защиту украинскому дипломату.

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Сегодня дипломаты завоевали доверие у украинского народа. Поэтому нам нужен закон, который даст им необходимую защиту,

– подчеркнул президент.

Кроме этого, он перечислил достижения украинских дипломатов и сравнил их с воинами.

"Вы – вера всей нации в евроатлантическое будущее нашего государства", – сказал Порошенко дипломатам.

Глава государства не смог обойти и тему безвиза. Он отметил, что украинский биометрический паспорт входит в тридцатку самых ценных паспортов мира, поскольку открывает двери многих стран.