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Порошенко подписал закон о "Дипломатической службе"

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Глава государства подписал закон "О дипломатической службе"
Глава государства подписал закон "О дипломатической службе" / uazmi.org

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном подписании Закона Украины "О дипломатической службе".

Глава государства подписал Закон "О дипломатической службе". Торжественное мероприятие утверждения нового закона состоялось под стенами украинского МИД. В своем выступлении Порошенко отметил, что новый закон должен предоставить необходимую защиту украинскому дипломату.

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Сегодня дипломаты завоевали доверие у украинского народа. Поэтому нам нужен закон, который даст им необходимую защиту,
– подчеркнул президент.

Кроме этого, он перечислил достижения украинских дипломатов и сравнил их с воинами.

"Вы – вера всей нации в евроатлантическое будущее нашего государства", – сказал Порошенко дипломатам.

Глава государства не смог обойти и тему безвиза. Он отметил, что украинский биометрический паспорт входит в тридцатку самых ценных паспортов мира, поскольку открывает двери многих стран.

Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Петр Порошенко Законодательство
Источник: 24 канал
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