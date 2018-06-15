Порошенко підписав закон про "Дипломатичну службу"
Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистому підписанні Закону України "Про дипломатичну службу".
Глава держави підписав Закон "Про дипломатичну службу". Урочистий захід затвердження нового закону відбувся під стінами українського МЗС. У своєму виступі Порошенко зазначив, що новий закон повинен надати необхідний захист українському дипломату.
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Сьогодні дипломати завоювали довіру в українського народу. Тому нам потрібен закон, який надасть їм необхідний захист,
– наголосив президент.
Окрім цього, він перелічив здобутки українських дипломатів та порівняв їх із воїнами.
"Ви – віра всієї нації у євроатлантичне майбутнє нашої держави", – сказав Порошенко дипломатам.
Очільник держави не зміг оминути і тему безвізу. Він зазначив, що український біометричний паспорт входить до тридцятки найцінніших паспортів світу, оскільки відкриває двері до багатьох країн.