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Порошенко підписав закон про "Дипломатичну службу"

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Очільник держави підписав закон "Про дипломатичну службу"
Очільник держави підписав закон "Про дипломатичну службу" / prm.ua

Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистому підписанні Закону України "Про дипломатичну службу".

Глава держави підписав Закон "Про дипломатичну службу". Урочистий захід затвердження нового закону відбувся під стінами українського МЗС. У своєму виступі Порошенко зазначив, що новий закон повинен надати необхідний захист українському дипломату.

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Сьогодні дипломати завоювали довіру в українського народу. Тому нам потрібен закон, який надасть їм необхідний захист,
– наголосив президент.

Окрім цього, він перелічив здобутки українських дипломатів та порівняв їх із воїнами.

"Ви – віра всієї нації у євроатлантичне майбутнє нашої держави", – сказав Порошенко дипломатам.

Очільник держави не зміг оминути і тему безвізу. Він зазначив, що український біометричний паспорт входить до тридцятки найцінніших паспортів світу, оскільки відкриває двері до багатьох країн.

 

 

Теги: Новини політики Новини України МЗС України Петро Порошенко Законодавство
Джерело: 24 канал
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