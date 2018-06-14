В Україні розпочала роботу Рада з питань інтелектуальної власності

14 червня відбулося перше засідання Ради з питань інтелектуальної власності, яка створена для посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Орган має протидіяти "патентному троллінгу", боротися з інтернет-піратством, займатися легалізацією програмного забезпечення в органах державної влади тощо.

Про це повідомили у прес-центрі Кабінету міністрів України.

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Український винахідник та науковець має право на захист своїх розробок, а Україна зацікавлена у стимулюванні та впровадженні результатів інтелектуальної діяльності у реальний сектор економіки. Ми створюємо взаємовигідну, ефективну систему і сьогодні зробили великий крок у цьому напрямку – розпочали роботу Ради з питань інтелектуальної власності. Вона – майданчик для напрацювання пропозицій щодо реформи у цій сфері,

– зазначив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, який головував на засіданні.

Учасники засідання обговорювали необхідність запровадження інституції державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, а також питання ефективної роботи регіональних Координаційних рад по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності.

Що таке Рада з питань інтелектуальної власності?Це консультативно-дорадчий Урядовий орган, створений 7 лютого 2018 року за ініціативою Мінекономрозвитку для координації процесів функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. У першому засіданні Ради з питань інтелектуальної власності взяли участь міжнародні експерти, фахівці державних інституцій США, ЄС та України, очільники правоохоронних структур та судової гілки влади, лідери громадських об’єднань та галузевих асоціацій, науковці та представники правовласників.