В Украине начал работу Совет по вопросам интеллектуальной собственности

14 июня состоялось первое заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности, который создан для усиления защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Орган должен противодействовать "патентному троллингу", бороться с интернет-пиратством, заниматься легализацией программного обеспечения в органах государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-центре Кабинета министров Украины.

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Украинский изобретатель и ученый имеет право на защиту своих разработок, а Украина заинтересована в стимулировании и внедрении результатов интеллектуальной деятельности в реальный сектор экономики. Мы создаем взаимовыгодную, эффективную систему и сегодня сделали большой шаг в этом направлении – начали работу Совета по вопросам интеллектуальной собственности. Он – площадка для наработки предложений относительно реформы в этой сфере,

– отметил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, который председательствовал на заседании.

Участники заседания обсуждали необходимость введения института государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности, а также вопросы эффективной работы региональных Координационных советов по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Что такое Совет по вопросам интеллектуальной собственности?

Это консультативно-совещательный Правительственный орган, созданный 7 февраля 2018 года по инициативе Минэкономразвития для координации процессов функционирования и развития системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине. В первом заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности приняли участие международные эксперты, специалисты государственных институтов США, ЕС и Украины, руководители правоохранительных структур и судебной ветви власти, лидеры общественных объединений и отраслевых ассоциаций, ученые и представители правообладателей.