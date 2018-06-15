У вітчизняному МЗС відреагували на слова Трампа про "російський Крим"
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що не збирається коментувати чутки. Так вона висловилась про скандальні слова президента США Дональда Трампа про "російський Крим", які він нібито сказав на зустрічі G7.
Про Беца сказала під час брифінгу, передає УНН.
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Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Наскільки мені відомо, навіть Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація у них відсутня,
– наголосила речниця МЗС.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам G7 на вечері про те, що Крим є "російським", тому що всі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.
Своєю чергою, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс запевнила, що їй нічого не відомо щодо можливих скандальних слів про Крим президента США Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" в Канаді.