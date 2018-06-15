14:08
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У вітчизняному МЗС відреагували на слова Трампа про "російський Крим"

1483 Читать новость на русском
Речниця МЗС заявила, що не коментує плітки
Речниця МЗС заявила, що не коментує плітки / radiosvoboda.org

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що не збирається коментувати чутки. Так вона висловилась про скандальні слова президента США Дональда Трампа про "російський Крим", які він нібито сказав на зустрічі G7.

Про Беца сказала під час брифінгу, передає УНН.

Читайте також: Порошенко підписав закон про "Дипломатичну службу"

Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Наскільки мені відомо, навіть Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація у них відсутня,
– наголосила речниця МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам G7 на вечері про те, що Крим є "російським", тому що всі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.
Своєю чергою, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс запевнила, що їй нічого не відомо щодо можливих скандальних слів про Крим президента США Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" в Канаді.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Дональд Трамп Україна – Росія МЗС України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Покупці проти шахраїв: як відстояти свої права у продавців та сервісів
сьогодні, 14:01 Покупці проти шахраїв: як відстояти свої права у продавців та сервісів
Яніна Ткачук 82
В Україні введуть обов’язкове ліцензування лікарів: основні зміни
сьогодні, 11:53 В Україні введуть обов’язкове ліцензування лікарів: основні зміни
746
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
14 червня, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Ми дали гарного копняка Росії, – автор резонансних антиросійських плакатів до ЧС-2018
сьогодні, 13:30 Ми дали гарного копняка Росії, – автор резонансних антиросійських плакатів до ЧС-2018
Катерина Петренко 3739
Рік безвізу: чи збережеться статус кво?
сьогодні, 12:01 Рік безвізу: чи збережеться статус кво?
Наталія Лебідь 266
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук