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У Держдепі відповіли, чи справді Крим "російський"

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Державний департамент Сполучених Штатів
Державний департамент Сполучених Штатів / Фото з відкритих джерел

Державний департамент Сполучених Штатів підтвердив, що політикаа офіційного Вашингтону щодо Криму незмінна і його безперечно вважають українською територією.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на високопоставленого офіційного представника Держдепартаменту США, імені якого не вказали.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, і наша політика по Криму залишається незмінною", – зауважив представник зовнішньополітичного відомства США у відповідь на прохання прокоментувати недавні цитування ЗМІ слів Дональда Трампа про "російський" Крим.

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Представник Держжепартаменту також запевнив, що США зберігатимуть кримські санкції допоки Росія не поверне півострів Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам G7 на вечері про те, що Крим є "російським", тому що всі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.

Своєю чергою, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс запевнила, що їй нічого не відомо щодо можливих скандальних слів про Крим президента США Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" в Канаді.

Теги: Новини політики Новини США Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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