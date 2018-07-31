Екологічна катастрофа в Криму: у Росії озвучили шокуючі наслідки посухи

В окупованому Росією Криму через сильна посуха, через яку був оголошений режим надзвичайної ситуації, знищувала гектари посівів, а урожай зернових культур знизився практично вдвічі в порівнянні з минулим роком.

Про це розповів міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев на нараді з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, передає прес-служба відомства.

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За його словами, у результаті погодних явищ врожайність зернових на окупованому півострові знизилася в порівнянні з 2017 роком на 48%.

Валовий збір на 30 липня поточного року склав трохи більше 840 тисяч тонн проти близько 1,5 мільйона тонн в минулому році. За оцінками Мінсільгоспу Росії, площа повної загибелі сільгоспкультур в Криму склала понад 10 тисяч гектарів. Збиток тільки за прямими витратами оцінюється в більш ніж 50 мільйонів рублів,

– заявив Патрушев.

Окрім того, Патрушев зазначив, що через несприятливі погодні умови режим надзвичайної ситуації введений вже в 17 регіонах Росії, а заявлена регіонами сума збитку становить 8,7 мільярдів рублів.

Нагадаємо, 4 липня в чотирьох районах окупованого Росією Криму ввели режим "надзвичайної ситуації" через засуху. Йдеться про Красногвардійський, Нижньогорський, Первомайський і Радянський райони.