19:46
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 18°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

У Криму пересохла одна з найбільших річок: існує загроза для Білогірського водосховища

413 Читать новость на русском
Пересохле русло ріки Біюк-Карасу у Криму
Пересохле русло ріки Біюк-Карасу у Криму / Крим.Реалії

У Криму пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Через пересихання річки запаси Тайганського і Білогірського водосховищ були вичерпані ще 5 липня, і скидання води з них зупинили. Все тому, що без припливу води з Біюк-Карасу водосховище залишається без джерел живлення.

Читайте також: Екологічна катастрофа в Криму: у Росії озвучили шокуючі наслідки посухи

Річка Біюк-Карасу бере початок з джерела Карасу-Баші – найпотужнішого в Криму. Тому тут і створили в 1970 році Білогірське водосховище, завдяки якому з водою проблем не було.

Проте сьогодні дно Білогірського водосховища заростає травою і тільки зливи рятують його від повного висихання. Проте вологи з водосховища випаровується більше, ніж приходить з опадами, а оскільки розпочався спекотний серпень, Білогірське водосховище може повністю висохнути.

Крим засуха екологія пересохла річка
Пересохле русло ріки Біюк-Карасу у Криму//Фото: Крим.Реалії

Також зазначається, що у водосховищі не залишилося корисного об'єму води. Окрім того, майже знищена біосистема водойми, що формувалася десятиліттями.

Цього літа я вперше за кілька десятиліть не побачив мальків у Білогірському водосховищі. Зазвичай в цей час їх численні зграйки кружляли біля берега. Причина в одному – рівень води знизився до мінімальних обсягів. Колись тут водилися і раки, була величезна кількість прісноводних молюсків. Зараз про молюсків нагадують лише сухі залишки мушель на дні, що залишилося без води,
– розповів член одного з кримських громадських об'єднань.

Нагадаємо, 4 липня в чотирьох районах окупованого Росією Криму ввели режим "надзвичайної ситуації" через засуху. Мовиться про Красногвардійський, Нижньогірський, Первомайський і Радянський райони.

Теги: Новини України Новини Криму Екологія Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
сьогодні, 19:15 В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбабве
сьогодні, 19:00 Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбабве
Іван Яковина
Подорожі Україною: найцікавіші місця Запорізької області, у які можна закохатися
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: найцікавіші місця Запорізької області, у які можна закохатися
Олесь Друкач
Чи згубить "українське" питання Пола Манафорта?
сьогодні, 17:01 Чи згубить "українське" питання Пола Манафорта?
Борис Немировський
Снайпер батальйону "Донбас": Invictus Games я проміняв на Авдіївку
сьогодні, 16:00 Снайпер батальйону "Донбас": Invictus Games я проміняв на Авдіївку
Євгенія Мазур
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Україна без Криму та Донбасу – це ми, – у Броварах до Дня Незалежності створили резонансу мапу
23 серпня 2017 , 15:13
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Трансфер Зозулі в ПАОК може зірватися через фінансові апетити українця
 3 липня 2016 , 00:03
Рейтинг УЄФА (29 вересня 2017 року): Україна робить ще один ривок завдяки Зорі та Динамо
 29 вересня 2017 , 11:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук