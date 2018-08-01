У Криму пересохла одна з найбільших річок: існує загроза для Білогірського водосховища

У Криму пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Через пересихання річки запаси Тайганського і Білогірського водосховищ були вичерпані ще 5 липня, і скидання води з них зупинили. Все тому, що без припливу води з Біюк-Карасу водосховище залишається без джерел живлення.

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Річка Біюк-Карасу бере початок з джерела Карасу-Баші – найпотужнішого в Криму. Тому тут і створили в 1970 році Білогірське водосховище, завдяки якому з водою проблем не було.

Проте сьогодні дно Білогірського водосховища заростає травою і тільки зливи рятують його від повного висихання. Проте вологи з водосховища випаровується більше, ніж приходить з опадами, а оскільки розпочався спекотний серпень, Білогірське водосховище може повністю висохнути.



Пересохле русло ріки Біюк-Карасу у Криму//Фото: Крим.Реалії

Також зазначається, що у водосховищі не залишилося корисного об'єму води. Окрім того, майже знищена біосистема водойми, що формувалася десятиліттями.

Цього літа я вперше за кілька десятиліть не побачив мальків у Білогірському водосховищі. Зазвичай в цей час їх численні зграйки кружляли біля берега. Причина в одному – рівень води знизився до мінімальних обсягів. Колись тут водилися і раки, була величезна кількість прісноводних молюсків. Зараз про молюсків нагадують лише сухі залишки мушель на дні, що залишилося без води,

– розповів член одного з кримських громадських об'єднань.

Нагадаємо, 4 липня в чотирьох районах окупованого Росією Криму ввели режим "надзвичайної ситуації" через засуху. Мовиться про Красногвардійський, Нижньогірський, Первомайський і Радянський райони.