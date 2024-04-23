Напомним, Кирилл Буданов прокомментировал российскую операцию “Майдан-3 операцию "Майдан-3". По его словам, она продолжается и, к сожалению, продвигается.

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Буданов о своих прогнозах

И в недавнем интервью для BBC журналисты отметили, что Кирилл Буданов известен своими прогнозами. Как они отметили, достаточно положительными прогнозами. В частности они уточнили, что говорят о – "ВСУ скоро будут в Крыму".

Глава ГУР подчеркнул, что он говорил, что "мы зайдем в Крым".

Он ответил на вопрос, не жалеет ли об этих словах.

"Никогда. Я никогда не жалею о прошлом. Вообще о любом. То, что иногда ситуация резко кардинально меняется – в конце концов, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения в Крым зашли", – отметил Буданов.

Журналисты уточнили, не думает ли глава ГУР, что такие прогнозы дают людям напрасную надежду.

Нет, они не дают напрасную надежду. Это прогнозы реального времени. Если что-то поворачивается немножко иначе – извините, это вносит свои коррективы,

– ответил глава ГУР Кирилл Буданов.

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