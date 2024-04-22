Напомним, ранее сообщалось, что своей кульминации нынешняя нынешняя спецоперация оккупантов может достичь в марте – мае 2024 года.

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Кирилл Буданов прокомментировал операцию "Майдан-3"

Журналисты поинтересовались у главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, актуальна ли до сих пор операция "Майдан-3".

Буданов рассказал, что она продолжается и к сожалению, продвигается.

Как именно это происходит глава ГУР комментировать не стал, отметив, что это вопрос который касается государственной тайны. Он отметил, что сказать больше, чем то, что уже говорилось, он не может. Однако он еще раз подчеркнул, что "россияне над этим ("Майдан-3" – 24 канал) работают".

Главный разведчик страны также прокомментировал, вообще наблюдается ли активизация каких-то пророссийских сил в Украине.

Они (россияне – 24 Канал) четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под различные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть (и в их планах это четко описано), оно не должно выглядеть как какая-то пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет,

– объяснил Буданов.

Также у главы ГУР спросили, замедлился ли в последнее время процесс обмена пленными. На что он дал утвердительный ответ. "Конечно. Конечно замедлился", – отметил разведчик.

Журналисты спросили Буданова, почему так происходит.

Потому что "Майдан-3" и все остальное. Россия использует все возможные факторы для создания социального напряжения. И будет использовать дальше. Вместе с тем замедлился, но не остановился. И мы все равно разными путями пробиваем и пытаемся. И получаем результаты. И в этом вопросе так же. Но это трудно, и Россия будет использовать этот фактор влияния на наш социум,

– рассказал глава ГУР.

У него уточнили, не является ли причиной возвращение из Турции командиров "Азова".

Буданов отметил, что после того, как их вернули, был определенный промежуток времени, но после этого обмены возобновились. То есть, по его словам, это точно уже не может считаться причиной. "Зимой прошло по факту четыре обмена. Достаточно масштабные, более ста в каждом. Вы должны это помнить", – вспомнил он.

У Буданова также поинтересовались, можно ли назвать цифру, сколько сейчас вообще пленных украинцев. Однако глава ГУР отметил, что нельзя.

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