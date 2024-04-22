Журналисты поинтересовались у главы ГУР, предлагали ли ему возглавить Минобороны.
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Что сказал Буданов
Вопрос о том, рассматривали ли его на должность министра обороны, Буданов назвал риторическим. Разведчик подчеркнул, что он любит логику.
В то же время чиновник признал, что у власти были мысли относительно его нового назначения.
Но, судя по тому, что мы сейчас с вами разговариваем, я сижу перед вами – очевидно этого не произошло. Верно?,
– обратился Буданов к собеседникам.
Напомним, что разговоры об увольнении Резникова начали ходить зимой 2023 года. Тогда в СМИ писали, что Буданов не хочет уходить из разведки. Впрочем, ожидаемая отставка произошла аж в сентябре. А новым главой оборонного ведомства был назначен Рустем Умеров.
Следует заметить, что в начале 2024 года, когда в медиа активно прогнозировали будущую отставку экс-главкома Валерия Залужного, Буданова журналисты называли вероятным кандидатом в его преемники.
Тогда генерал отказывался от комментариев на эту тему. Уже после того, как Залужного сняли, Буданов заявил, что поддерживает решение президента.
Также он отметил, что между Зеленским и Залужным вряд ли могли быть личные споры в ситуации, когда "один является подчиненным другого".
Россияне распространили очередной фейк о Буданове
- Оккупанты продолжают выдавать желаемое за действительное. Так, они придумали, что глава ГУР попал в плен.
- Пропагандисты начали рассказывать, что якобы захватить разведчика удалось, когда тот прибыл на позиции под Авдеевкой.
- Для того, чтобы их бред хоть немного был похож на правду, они показали фото россиянина, которого с помощью дипфейка "сделали Будановым".
- В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропагандисты уже не впервые "берут в плен" Буданова.
- Этот фейк они распространяли еще в октябре 2023 года.