Когда только начинали ходить слухи о возможной отставке бывшего Главкома Валерия Залужного, в западных СМИ рассматривали Буданова как одну из кандидатур на должность нового главнокомандующего.

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Что думает Буданов об увольнении Залужного

В медиа распространяли сообщения, что между президентом и генералом было немало разногласий. В частности, они имели разный взгляд на развитие событий на поле боя. Залужный предупреждал о "тупике", а Зеленский верил в возможность прорыва. Кроме того, чиновники имели разные взгляды по вопросу мобилизации.

Справка: Президент в конце года сообщал, что военные просили его о дополнительном призыве полмиллиона человек. Сам Зеленский не видит возможным и необходимым мобилизовать такое количество людей. Залужный, комментируя решение президента об увольнении всех областных военкоматов по результатам проверок в ТЦК, назвал их профессионалами своего дела.

Буданова спросили о личных разногласиях между Зеленским и Залужным. Глава ГУР ответил, что между ними вряд ли могли быть личные споры в ситуации, когда "один является подчиненным другого".

Также разведчик намекнул, что поддерживает решение президента об отставке Залужного.

Если все хорошо и все прекрасно, и все делается правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?,

– прокомментировал глава ГУР.

Увольнение Залужного: что известно