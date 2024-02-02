Некоторые считают, что Зеленский просто отложил отставку главкома. В СМИ появляются версии о том, какую же должность предложат Залужному взамен.
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Почему статья Залужного в The Economist разозлила Зеленского
Это, безусловно, разозлило Зеленского, который является очень чувствительным, когда речь идет о критике хода войны, и может даже видеть в ней угрозу своему лидерству, говорят европейские дипломаты, которые говорили на условиях анонимности,
– отмечено в материале.
Журналисты видят проблему в том, что Залужный заявил, что боевые действия зашли в тупик. Ведь Зеленский настаивал, что Украина все еще может достичь прорыва.
Собственно, медленное продвижение на фронте "создало напряженность в отношениях между двумя украинскими лидерами, которая проявилась в ноябре".
Есть и другая причина – Залужный призывает к мобилизации, в частности говорил об этом на своей первой и пока единственной пресс-конференции. А 1 февраля опубликовал статью, "в которой раскритиковал правительство за то, что оно сдерживает оборонную промышленность бюрократией и задержками с набором новых солдат".
Это лишь обостряет дилемму для Зеленского, когда он обдумывает свой следующий шаг. И добавляет тревоги миллионам украинцев, которые ожидают, как будет решен этот спор,
– подытоживают медийщики.
О какой критике правительства со стороны Залужного идет речь
- Речь о новой статье Главнокомандующего ВСУ. Коротко она была опубликована 1 февраля на CNN, полный текст на украинском языке появился на сайте Вооруженных сил под названием "Относительно современного дизайна военных операций в российско-украинской войне: в борьбе за инициативу".
- В CNN отметили, что текст появился еще до новых слухов об отставке Залужного, которые начали циркулировать на днях. В материале главком сам же и ответил на вопрос о том, как выйти из тупика. В этом Украине помогут беспилотники и в целом хорошее техническое оснащение. Также Залужный перечислил, какие проблемы видит на фронте, и заметил, что следует подходить к операциям нешаблонно.
- Последний раз Зеленский упоминал о Залужном во время обращения 2 января – главком докладывал на Ставке о ходе войны. Ни о каких увольнениях и вообще кадровых решениях речь не шла.
- Алексей Данилов сказал, что документа об увольнении Залужного нет. И прокомментировал его мысли о техническом вооружении – мол, разработчики трудятся, их решения поражают.