Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, в Белом доме не выступили ни за, ни против этого решения, признав его суверенность.

Смотрите также Залужный назвал Зеленскому проблемы, которые унаследует его вероятный преемник, – WP

Белый дом мог повлиять на Зеленского

Как информируют журналисты, в Вашингтоне имели возможность призвать Зеленского пересмотреть это решение, но решили этого не делать.

Неназванные источники, знакомые со взглядами Зеленского, утверждают, что президент может отложить это решение, но вероятность этого невелика.

Правительство Украины сообщило Белому дому, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего командующего, генерала Валерия Залужного. Это может стать наиболее серьезной кадровой перестановкой войны,

– констатируют в The Washington Post.

Кроме того, аналитики предупреждают: это решение президента нашего государства вполне может повлиять на моральное состояние украинских военных и, в определенной степени, пошатнуть доверие западных доноров.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 2 февраля официального указа об отставке Залужного не поступало.

Больше об этом