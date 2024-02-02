Про це пише газета The Washington Post з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників видання, у Білому домі не виступили ні за, ні проти цього рішення, визнавши його суверенність.

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Білий дім міг вплинути на Зеленського

Як інформують журналісти, у Вашингтоні мали можливість закликати Зеленського переглянути це рішення, але вирішили цього не робити.

Неназвані джерела, знайомі з поглядами Зеленського, стверджують, що президент може відкласти це рішення, але ймовірність цього невелика.

Уряд України повідомив Білому дому, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого командувача, генерала Валерія Залужного. Це може стати найбільш серйозною кадровою перестановкою війни,

– констатують у The Washington Post.

Крім того, аналітики попереджають: це рішення президента нашої держави цілком може вплинути на моральний стан українських військових і, певною мірою, похитнути довіру західних донорів.

Зверніть увагу! Станом на вечір 2 лютого офіційного указу про відставку Залужного не надходило.

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