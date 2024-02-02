Дехто вважає, що Зеленський просто відклав відставку головкома. У ЗМІ з'являються версії про те, яку ж посаду запропонують Залужному натомість.

Дивіться також Україна повідомила Білому дому, що Зеленський вирішив звільнити Залужного, – WP

Чому стаття Залужного в The Economist роздратувала Зеленського

Це, безумовно, роздратувало Зеленського, який є дуже чутливим, коли йдеться про критику перебігу війни, і може навіть вбачати в ній загрозу своєму лідерству, кажуть європейські дипломати, які говорили на умовах анонімності,

– йдеться в матеріалі.

Журналісти вбачають проблему в тому, що Залужний заявив, що бойові дії зайшли в глухий кут. Натомість Зеленський наполягав на тому, що Україна все ще може досягти прориву.

Власне, повільне просування на фронті "створило напруженість у відносинах між двома українськими лідерами, яка оприявнилася в листопаді".

Є й інша причина – Залужний закликає до мобілізації, зокрема говорив про це на своїй першій і поки що єдиній пресконференції. А 1 лютого опублікував статтю, "в якій розкритикував уряд за те, що він стримує оборонну промисловість бюрократією і затримками з набором нових солдатів".

Це лише загострює дилему для Зеленського, коли він обмірковує свій наступний крок. І додає тривоги мільйонам українців, які очікують, як буде вирішена ця суперечка,

– підсумовують медійники.

Про яку критику уряду з боку Залужного йдеться