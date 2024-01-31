Про це розповіли у The Economist. Кажуть, їм вдалося підтвердити, що ввечері 29 січня Володимир Зеленський таки провів зустріч з Валерієм Залужним. Під час неї глава держави зробив пропозицію головнокомандувачу щодо зміни його посади.

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Що запропонував Залужному Зеленський

У виданні зауважують, що президент України поки не оголосив заміну генералові. Припускають, що це може бути пов'язане з тим, що заміна Залужному ще не визначена.

Тим часом під час зустрічі Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, пишуть у The Economist. Від цієї пропозиції головнокомандувач ЗСУ відмовився.

А от у BBC зазначають, що посаду головнокомандувача пропонували відразу двом кандидатам. Мовиться про главу ГУР МО Кирила Буданова, а також командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Як зазначають джерела видання у військових колах, кожен із них не відмовився від крісла Залужного.

Як зазначають співрозмовники видання, кожен, хто може стати на місце головнокомандувача, приречений на порівняння з ним. І це непроста ноша, адже мегапопулярність Валерія Залужного складно переоцінити.

Сам же Володимир Зеленський, розповів BBC співрозмовник, обґрунтував необхідність відставки Валерія Залужного прагненням перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України.

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