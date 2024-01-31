Як пишуть журналісти BBC, посилаючись на власні джерела, у планах Володимира Зеленського – перезавантаження всієї системи органів оборони України. Цим і пояснюється бажання відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Проблеми назріли ще у квітні 2022 року

Співрозмовники видання розповіли, що проблеми між військовим і політичним керівництвом нашої держави взяли початок у квітні 2022 року. Сталося це тоді, коли російські військові відійшли від Києва завдяки вмілій і мужній роботі наших захисників.

У виданні зазначають, що впродовж останніх місяців Володимир Зеленський неоднократно був близьким до того, щоб Валерія Залужного відправити у відставку. У ньому нагадують, що у глави держави є повноваження видати відповідний указ без будь-яких обґрунтувань або ж додаткових подань.

Журналістам видання один співрозмовник повідомив, що Володимир Зеленський 29 січня обґрунтував необхідність відставки Валерія Залужного. Він заявив, що прагне перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони нашої держави.

Тим часом співрозмовники BBC у владі розповіли, що у цю ситуацію могли втрутитися партнери Києва із Заходу. Новину про відставку Залужного вони різко не сприйняли. Відтак, цього і не сталося. Також на відповідне рішення могла вплинути проблема, пов'язана з призначенням нового головнокомандувача.

У виданні пишуть про двох головних претендентів. Мовиться про главу ГУР МО Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Утім, джерела BBC у військових колах заявляють, що жоден із них не хотів би посісти крісло Залужного. Відтак, від відповідного призначення вони відмовилися.

Співрозмовники BBC кажуть, що проблема полягає в тому, що хто б не став новим головнокомандувачем ЗСУ, він приречений на порівняння з Валерієм Залужним. А його мегапопулярність складно переоцінити.

Коротко про "звільнення" Залужного