Как пишут журналисты BBC, ссылаясь на собственные источники, в планах Владимира Зеленского – перезагрузка всей системы органов обороны Украины. Этим и объясняется желание отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Проблемы назрели еще в апреле 2022 года

Собеседники издания рассказали, что проблемы между военным и политическим руководством нашего государства начались в апреле 2022 года. Случилось это тогда, когда российские военные отошли от Киева благодаря умелой и мужественной работе наших защитников.

В издании отмечают, что на протяжении последних месяцев Владимир Зеленский неоднократно был близок к тому, чтобы Валерия Залужного отправить в отставку. В нем напоминают, что у главы государства есть полномочия выдать соответствующий указ без каких-либо обоснований или дополнительных представлений.

Журналистам издания один собеседник сообщил, что Владимир Зеленский 29 января обосновал необходимость отставки Валерия Залужного. Он заявил, что стремится перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны нашего государства.

Между тем собеседники BBC во власти рассказали, что в эту ситуацию могли вмешаться партнеры Киева с Запада. Новость об отставке Залужного они резко не восприняли. Следовательно, этого и не произошло. Также на соответствующее решение могла повлиять проблема, связанная с назначением нового главнокомандующего.

В издании пишут о двух главных претендентах. Речь идет о главе ГУР МО Кирилле Буданове и командующем Сухопутными войсками Александре Сырском. Впрочем, источники BBC в военных кругах заявляют, что ни один из них не хотел бы занять кресло Залужного. Следовательно, от соответствующего назначения они отказались.

Собеседники BBC говорят, что проблема заключается в том, что кто бы ни стал новым главнокомандующим ВСУ, он обречен на сравнение с Валерием Залужным. А его мегапопулярность сложно переоценить.

Кратко об "увольнении" Залужного