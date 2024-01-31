Однако по словам источников издания вопрос кто мог бы заменить Залужного открыто. Пока слухи об отставке остались лишь слухами и не подтвердились никакими заявлениями.

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Должность главнокомандующего

Журналисты издания The Economist со ссылкой на источники отмечают, что претендентами на должность Валерия Залужного называли двух генералов 58-летнего Александра Сырского и 38-летнего Кирилла Буданова.

Александр Сырский был мозгом обороны Киева и наступления в Харьковской области. Однако жесткие решения сделали его не слишком популярным среди военных. А Кирилл Буданов в свою очередь использует гораздо более нетрадиционный и непроверенный подход к командованию. Ходят слухи, что он отказался занимать должность в последний момент.

Близкий соратник настаивает на том, что генерал Буданов не ориентировался на позицию генерала Залужного, но и не имел права отказываться от военной позиции,

– пишут журналисты.

Важно! Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров 29 января отметил, что предмета разговора об увольнении Валерия Залужного нет. Он отрицает информацию об отставке главнокомандующего.

Что говорят об отставке Залужного