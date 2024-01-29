В сети прошлись по анонимным источникам, якобы подтвердившим увольнение Залужного: многие пользователи распространяли скриншот диалога в духе "Информация достоверная, откуда? Мне прислала кума". Также распространяли видео, где главком якобы говорит "не с**ите, отец с вами".

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Украинцы уже сделали мемы об увольнении Валерия Залужного

Их не так много, возможно, потому что "увольнение Залужного" муссировались в информпространстве уже несколько раз. Что интересно, в них обыграны фигуры политиков прошлого, в частности бывшего премьера Владимира Гройсмана и беглого президента Виктора Януковича.

Соцсети обсуждают увольнение Залужного и реагируют на сообщение Минобороны

Также пользователи живо обсуждают, кто мог бы заменить Валерия Федоровича. Предлагают кандидатуры Пса Патрона, Арестовича, Тищенко и даже Герасимова.

Кого могут назначить вместо Залужного, кто возглавит Вооруженные силы: шутливые версии соцсетей

Активнее всего обсуждают "назначение" Арестовича. В комментариях корреспонденты обыгрывают его прогнозы о двух-трех неделях, а также информацию о боевых выходах.

Соцсети шутливо обсуждают Арестовича как возможного нового Главнокомандующего Вооруженными силами:

Какой интересный молодой человек, глаза такие умные.

Он защитил границу в Техасе и штурмовал пустыни, прячась за кактусом. Лично видела моя бабушка кота по линии деда, которая во Вторую мировую сиротой осталась, написала в Вайбере. Верю мистеру Алексу. Победа близко, максимум через 14 – 21 день.

Ну 33 выхода за две-три недели все-таки!



Что известно об "увольнении Залужного"