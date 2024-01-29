Для распространения очередной дезинформации противник использовал "поддельный" телеграмм-канал.
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Новая ИПСО от россиян
Так на частном канале двойника от имени Зеленского появилось видео, на котором президент якобы рассказывает о новых кадровых перестановках. Он якобы сообщает о том, что решил снять Залужного и на должность Главкома назначить командующего Александра Сырского.
Чтобы создать эту ложь, россияне использовали прошлогоднее видео с обращением Зеленского. В нем глава государства заявляет о смещении с должности главы Минобороны Алексея Резникова и назначении Рустема Умерова.
Текст "обращения" Зеленского, который придумали оккупанты / Фото скриншот
А вот подлинный текст обращения главы государства по поводу отставки Резникова от 3 сентября 2023 года.
Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень время усиления.
Можно увидеть, что россияне "слепили" свой фейк наскоро. Они поленились заменить в тексте "осень" "зимой".
Увольняют ли Залужного: что известно
- 29 января вечером ряд телеграмм-каналов и СМИ начали писать о том, что Главнокомандующего сняли с должности. Первым такое сообщение распространил экс-нардеп Борислав Береза, а затем подхватили журналисты Роман Цымбалюк и Юрий Бутусов.
- Источники 24 Канала в окружении Главкома также подтверждали информацию об отставке Залужного.
- Однако в Офисе президента опровергли эти слухи. Спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что сообщение об отставке ложное.
- Также в вечернем обращении за 29 января глава государства ни слова не упомянул о новых кадровых решениях.