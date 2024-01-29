Для распространения очередной дезинформации противник использовал "поддельный" телеграмм-канал.

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Новая ИПСО от россиян

Так на частном канале двойника от имени Зеленского появилось видео, на котором президент якобы рассказывает о новых кадровых перестановках. Он якобы сообщает о том, что решил снять Залужного и на должность Главкома назначить командующего Александра Сырского.

Чтобы создать эту ложь, россияне использовали прошлогоднее видео с обращением Зеленского. В нем глава государства заявляет о смещении с должности главы Минобороны Алексея Резникова и назначении Рустема Умерова.

Текст "обращения" Зеленского, который придумали оккупанты / Фото скриншот

А вот подлинный текст обращения главы государства по поводу отставки Резникова от 3 сентября 2023 года.

Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень время усиления.

Можно увидеть, что россияне "слепили" свой фейк наскоро. Они поленились заменить в тексте "осень" "зимой".

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