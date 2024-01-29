Задля поширення чергової дезінформації противник використав "підробний" телеграм-канал.

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Так, на приватному каналі – двійнику від імені Зеленського з'явилося відео, на якому президент начебто розповідає про нові кадрові перестановки. Він нібито повідомляє про те, що вирішив зняти Залужного і на посаду Главкома призначити командувача Олександра Сирського.

Аби створити цю брехню, росіяни використали минулорічне відео зі зверненням Зеленського. У ньому глава держави заявляє про зняття з посади очільника Міноборони Олексія Резнікова та призначення Рустема Умєрова.

Текст "звернення" Зеленського, який вигадали окупанти / Фото скриншот

А ось справжній текст звернення глави держави з приводу відставки Резнікова від 3 вересня 2023 року.

Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення.

Можна побачити, що росіяни "зліпили" свій фейк нашвидкоруч. Вони полінувалися замінити у тексті "осінь" на "зиму".

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